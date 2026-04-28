Нижегородцам показали, как пройдут тоннели метро за станцией «Горьковская»

Тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького пройдут по особому маршруту для сохранения исторического облика города. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН». Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся в стороны, чтобы аккуратно обойти квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия.
После обхода ценной застройки линии метро снова соединятся. Путь щитов проляжет под улицей Максима Горького, территорией парка имени Кулибина и мимо здания Театра юного зрителя. Конечной точкой этого участка станет стройплощадка на площади Свободы.
Ранее сообщалось, что 57 млн рублей выделили на замену старых турникетов в нижегородском метро.