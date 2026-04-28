Нижегородцам показали, как пройдут тоннели метро за станцией «Горьковская»

Тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького пройдут по особому маршруту для сохранения исторического облика города. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН». Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся в стороны, чтобы аккуратно обойти квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия.