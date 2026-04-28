Нижегородцам показали, как пройдут тоннели метро за станцией «Горьковская»

Маршрут новых тоннелей метро под улицей Горького спроектирован так, чтобы сохранить объекты культурного наследия.

Тоннелепроходческие щиты под улицей Максима Горького пройдут по особому маршруту для сохранения исторического облика города. Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН». Сразу после станции «Горьковская» тоннели разойдутся в стороны, чтобы аккуратно обойти квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия.

После обхода ценной застройки линии метро снова соединятся. Путь щитов проляжет под улицей Максима Горького, территорией парка имени Кулибина и мимо здания Театра юного зрителя. Конечной точкой этого участка станет стройплощадка на площади Свободы.

Ранее сообщалось, что 57 млн рублей выделили на замену старых турникетов в нижегородском метро.