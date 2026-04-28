В Калининграде завершают строительство остановки на Сельме с высокой железнодорожной платформой

В Калининграде завершают завершают строительство нового остановочного пункта «Елизаветинская» с высокой железнодорожной платформой. Рабочие убрали почти все строительные материалы.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты сделали пандусы и лестницы, установили освещение, опоры и тактильные указатели, а также подготовили навесы и скамейки. Кроме того, рядом с остановкой высадили туи и сделали тротуар.
Новый остановочный пункт расположен около кольца рядом с улицами Елизаветинская и генерала Челнокова. Станция находится на светлогорском направлении магистрали. Высокая платформа адаптирована под габариты поездов «Ласточка». Работы ведут с декабря 2025 года. Завершить строительство планировали в первом квартале 2026-го.
В июле 2023 года в районе Елизаветинской открыли переход через железнодорожные пути, который ведёт к жилой застройке, прилегающей к Советском проспекту. Рабочие сделали подходы с накопительными площадками, смонтировали световую и звуковую сигнализацию, ограждение, системы освещения.
Текст, фото: Варвара Макарова.