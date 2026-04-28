Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде завершают строительство остановки на Сельме с высокой железнодорожной платформой

Рабочие убрали почти все строительные материалы.

6фотографий

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты сделали пандусы и лестницы, установили освещение, опоры и тактильные указатели, а также подготовили навесы и скамейки. Кроме того, рядом с остановкой высадили туи и сделали тротуар.

Новый остановочный пункт расположен около кольца рядом с улицами Елизаветинская и генерала Челнокова. Станция находится на светлогорском направлении магистрали. Высокая платформа адаптирована под габариты поездов «Ласточка». Работы ведут с декабря 2025 года. Завершить строительство планировали в первом квартале 2026-го.

В июле 2023 года в районе Елизаветинской открыли переход через железнодорожные пути, который ведёт к жилой застройке, прилегающей к Советском проспекту. Рабочие сделали подходы с накопительными площадками, смонтировали световую и звуковую сигнализацию, ограждение, системы освещения.

Текст, фото: Варвара Макарова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше