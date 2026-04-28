СМИ: В центре Кишинева беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки

Беспилотник упал на крышу многоэтажного жилого дома в Кишиневе. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Radio Moldova.
По данным источника, дрон упал ночью 28 апреля. Он не взорвался, в результате инцидента пострадавших нет.
Прибывшие на место полицейские в качестве меры предосторожности провели эвакуацию жителей дома, но после изъятия БПЛА на экспертизу гражданам разрешили вернуться в квартиры. Данных о месте производства и запуска дрона пока нет, передает радиостанция.
До этого в Эстонии отчитались о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны в ночь на 31 марта. Дроны имели украинское происхождение.
25 марта беспилотный летательный аппарат также взорвался, влетев в трубу электростанции в эстонском городе Аувере.
В январе власти Польши зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны «десятков объектов» в ходе ночного инцидента. Сообщалось, что речь шла о некой «провокации под видом контрабанды».