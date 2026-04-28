Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: В центре Кишинева беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки

Беспилотник упал на крышу многоэтажного жилого дома в Кишиневе. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Radio Moldova.

По данным источника, дрон упал ночью 28 апреля. Он не взорвался, в результате инцидента пострадавших нет.

Прибывшие на место полицейские в качестве меры предосторожности провели эвакуацию жителей дома, но после изъятия БПЛА на экспертизу гражданам разрешили вернуться в квартиры. Данных о месте производства и запуска дрона пока нет, передает радиостанция.

До этого в Эстонии отчитались о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны в ночь на 31 марта. Дроны имели украинское происхождение.

25 марта беспилотный летательный аппарат также взорвался, влетев в трубу электростанции в эстонском городе Аувере.

В январе власти Польши зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны «десятков объектов» в ходе ночного инцидента. Сообщалось, что речь шла о некой «провокации под видом контрабанды».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше