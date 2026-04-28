Мессенджер Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Напомним, в Кремле считают, что мессенджер Telegram был замедлен Роскомнадзором абсолютно справедливо. Ведь руководство портала не хочет вести диалог с российскими властями, а также мессенджер неоднократно нарушал российское законодательство. Также в Кремле отметили, что у портала не будет никаких проблем с работой в РФ, если руководство будет соблюдать российские законы.