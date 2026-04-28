Мессенджер Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов в понедельник, 27 апреля. Такое количество было заблокировано впервые с середины месяца.
С апреля мессенджер заблокировал 2 364 967 групп и каналов, включая 14 357 террористических сообществ. С начала года заблокировано 13 705 073 групп и каналов, из них 64 933 — террористические.
С 2015 года Telegram использует жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» с машинным обучением для модерации. В начале 2024 года внедрены инструменты с искусственным интеллектом.
Напомним, в Кремле считают, что мессенджер Telegram был замедлен Роскомнадзором абсолютно справедливо. Ведь руководство портала не хочет вести диалог с российскими властями, а также мессенджер неоднократно нарушал российское законодательство. Также в Кремле отметили, что у портала не будет никаких проблем с работой в РФ, если руководство будет соблюдать российские законы.