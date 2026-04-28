Стало известно, какое настроение сейчас преобладает у россиян

Аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал умеренный рост тревожности у россиян. ВЦИОМ представил весенние опросы в рамках авторской методики «Эмоциональный тонометр». Согласно исследованию, 35% россиян (плюс 1 процентный пункт к январю) оценивают свое настроение как жизнерадостное, 25% (плюс 2 п. п.) — как тревожное, 22% (минус 3 п. п.) — как «сдержанное» и 18% (без изменений) — как «возбужденное».
Индекс эмоциональной оценки (разница между жизнерадостными и тревожными) остался на уровне 11%. Чаще всего оптимизм проявляет молодежь (44%). Тревога более характерна для младших миллениалов (41%), активных интернет-пользователей (36%) и жителей мегаполисов (35%). В городах-миллионниках тревожных 30%. Как поясняют авторы опроса, высокая социальная нагрузка, погруженность в негативный контент и хроническая когнитивная перегрузка способствуют росту внутреннего напряжения.
«Сдержанное» состояние чаще встречается у представителей старших поколений (27−29%). Группа «возбужденных» сохранилась на прежнем уровне, при этом среди женщин таких 24%, а среди мужчин — 11%.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
