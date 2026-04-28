От мониторинга пожаров до доставки лекарств: как дроны меняют жизнь Якутии

О запуске проекта по использованию беспилотников в сельском хозяйстве сообщил глава региона Айсен Николаев во время Прямой линии. Руководитель республики отметил, что беспилотные летательные аппараты уже успешно применяются в сельском хозяйстве в других субъектах Федерации, и Якутия должна перенимать этот опыт. По его словам, уже в текущем году в Чурапчинском районе начнёт реализовываться перспективный проект. При содействии компании «Сахадрон» были приобретены крупные специализированные агродроны. Техника уже доставлена и вскоре приступит к работе для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
«В других регионах это даёт очень хороший результат. Я абсолютно уверен, что и в Чурапче использование беспилотников в аграрном секторе тоже даст хороший результат», — подчеркнул Айсен Николаев.
Пилотный проект предполагает использование агродронов для обработки кормовых культур биологическими стимуляторами роста и жидкими удобрениями. Площадкой для реализации инициативы выбрано село Мырыла Чурапчинского улуса. Базой для нововведений стал потребительский кооператив «Эргис», специализирующийся на переработке молока и мяса. В хозяйстве планируют отказаться от химикатов в пользу органических решений, чтобы повысить качество выпускаемой продукции. В рамках эксперимента на площади около двухсот гектаров предполагается задействовать примерно десять видов сельскохозяйственных культур, а также четыре-пять типов стимуляторов роста и жидких удобрений. К научному сопровождению проекта привлечены специалисты Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова.
Айсен Николаев также обратил внимание на огромный потенциал применения беспилотных систем для мониторинга лесных пожаров. Глава республики дал поручение существенно увеличить налёт часов беспилотников, поскольку новые технологии являются реальным подспорьем в борьбе со стихией. Более того, по информации специалистов, в обозримом будущем дроны начнут активно задействовать и при непосредственном тушении лесных пожаров.
Параллельно в регионе развивается проект «Воздушная переправа», который обеспечивает транспортировку грузов весом до 21 килограмма в сутки и становится одним из ключевых направлений беспилотной логистики. В условиях труднодоступных территорий этот проект ориентирован на регулярную доставку почтовых отправлений, медикаментов и запасных частей в отдалённые населённые пункты. Использование дронов позволяет не зависеть от сезонной инфраструктуры и снижает потребность в дорогостоящих вертолётных рейсах. В перспективе «Воздушная переправа» станет частью гибридной транспортной модели, где беспилотные системы будут дополнять традиционную авиацию.
Активно развиваются в республике и проекты по внедрению беспилотников в социальную сферу. Как отметил Айсен Николаев, перевозка биоматериала с помощью дронов — это только первый шаг. Для нужд здравоохранения запущен проект «МедБПЛА».
«Речь идёт не только о доставке анализов, но и о срочной транспортировке лекарств, вакцин, медицинских изделий в отдалённые населённые пункты», — пояснил Глава Якутии.
Важно напомнить, что развитие беспилотных систем в регионе опирается на уже созданную инфраструктуру. В рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Якутии открыт Национальный центр беспилотных систем «Полярный». На сегодняшний день в центре работают тринадцать резидентов, которые обеспечивают полный производственный цикл: от разработки программного обеспечения и конструкторских решений до серийного выпуска беспилотной техники.