От мониторинга пожаров до доставки лекарств: как дроны меняют жизнь Якутии

О запуске проекта по использованию беспилотников в сельском хозяйстве сообщил глава региона Айсен Николаев во время Прямой линии. Руководитель республики отметил, что беспилотные летательные аппараты уже успешно применяются в сельском хозяйстве в других субъектах Федерации, и Якутия должна перенимать этот опыт. По его словам, уже в текущем году в Чурапчинском районе начнёт реализовываться перспективный проект. При содействии компании «Сахадрон» были приобретены крупные специализированные агродроны. Техника уже доставлена и вскоре приступит к работе для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.