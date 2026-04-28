В Ростове на Западном организован подвоз воды в связи с отключением

В Ростове на Западном временно отключили воду: с 9 утра 28 апреля до 5 утра 29 апреля. Причина — ремонтные работы на насосной станции «Западная». О предстоящих неудобствах предупредили городские власти. Водоснабжение прекратится в домах, расположенных в границах улиц: Пескова, Машиностроительный, Стачки, Малиновского, Еременко, Мадояна, Смородиновая, Посевная, Лесопарковая, Сулинский, Кима, Республиканская, Олимпийский, Минераловодская, площадь Восстания, Чебанова, Вагулевского, Портовая, Международная, 3-я Круговая, Батуринская, Заводская, Каширская, а также Бондаренко, Гайдара, Балочная, Н. Ополчения, Приволжский и Катаева. На части соседних улиц напор воды просто станет слабее обычного. Как сообщили в министерстве ЖКХ региона для жителей организовали подвоз питьевой воды. Водовозка № 3 будет ездить по маршруту: Зорге — Еременко — 339-й Стрелковой Дивизии.