Информационные угрозы и методы защиты от фейков обсудили в Нижнем Новгороде

В Нижегородской академии МВД России прошла лекция Общества «Знание», посвящённая критическому мышлению и противодействию информационным угрозам. Участниками встречи стали около 600 курсантов и офицеров полиции.
Спикером выступил заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков — рассказал о методах распознавания фейков, угрозах дипфейков и механизмах гибридных информационных атак. По его словам, дезинформация используется для создания социальной напряжённости и подрыва доверия к государственным институтам.
Эксперт отметил рост числа фейков: с 1700 в 2021 году до 4000 в 2022—2024 годах, при этом в 2025 году зафиксирован дополнительный рост на 9%. Современный всплеск он связал с развитием технологий искусственного интеллекта и распространением «гибридных фейков» — комплексных кампаний с использованием поддельных текстов, видео, фото и фальшивых аккаунтов.
В ходе лекции были разобраны примеры дезинформации, в том числе касающиеся работы полиции, а также представлен алгоритм «5 вопросов критического мышления». Мероприятие прошло в рамках проекта «Знание. Государство».
