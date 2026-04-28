Нижегородцам рассказали, почему трудоголиики часто внезапно умирают

Внезапный уход из жизни таких людей, как ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов, вызывает шок. Это явление, известное как «синдром менеджера», представляет собой парадокс, когда жизненные достижения вступают в противоречие с физиологией. Подробнее об этом нижегородцам рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Медицинский эксперт Александр Субботин из ПОМЦ ФМБА России поясняет, что люди, чрезмерно поглощенные работой, постоянно находятся в состоянии повышенного стресса. Длительное выделение кортизола и адреналина вызывает спазмы сосудов и их повреждение. В конечном итоге, организм не выдерживает этой постоянной нагрузки, что может привести к фатальным последствиям.
Печальная закономерность заключается в том, что эти люди склонны пренебрегать сигналами своего тела. Они могут списывать боли в спине на остеохондроз, а одышку — на обычную усталость. Однако человеческий организм не бесконечен, и с возрастом, особенно после 60 лет, последствия игнорирования симптомов становятся гораздо серьезнее, чем в 30.
Кардиолог объясняет, что у 64-летнего человека, вероятно, уже развился атеросклероз. Сильные переживания или приближающийся дедлайн могут вызвать резкое повышение кровяного давления. Это, в свою очередь, может привести к разрыву атеросклеротической бляшки, образованию тромба и остановке кровотока в сердечной артерии.
Эксперты рекомендуют не позволять своему здоровью стать лишь инструментом для построения карьеры. Важно ежегодно уделять один день для своего здоровья: пройти ЭКГ, УЗИ сердца и сдать анализы на холестерин и сахар.
