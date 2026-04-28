Новый арт-объект появился на площади Минина в Нижнем Новгороде

У подземного перехода на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде заметили новый арт-объект в виде лего-человечка. В соцсетях о нем рассказал автор проекта Роман Саро.
Для создания лего-человечка художник использовал бетон. Материал был выбран из-за монументальности и особой фактуры. Похожие арт-объекты планируется установить и в других местах города.
«Я верю, что эти маленькие бетонные друзья смогут привнести частичку тепла и ностальгии в жизнь каждого, кто их увидит, напоминая о простых радостях и беззаботных днях», — поделился автор.
Напомним, что художник Роман Саро также известен своими «запотевшими стеклами» — они начали появляться на улицах Нижнего Новгорода с конца марта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что спящий медведь с цитатой Владимира Путина появился в Сарове.