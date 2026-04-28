В Хабаровске отремонтируют дорогу к детскому санаторию Амурский

В Хабаровске приведут в порядок дорогу и пешеходный подход к детскому санаторию «Амурский», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение приняли по итогам выездного осмотра, который провёл депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов совместно с представителями администрации города.
Поводом стали обращения родителей детей, проходящих реабилитацию в санатории. Они жаловались на состояние подъездных путей по улице Санаторной: отсутствие тротуара, грязь, лужи, неровности и открытые колодцы.
«Мы посмотрели ситуацию на месте: действительно, пройти здесь сложно даже взрослому человеку, не говоря уже о мамах с колясками и детях, которым требуется особый уход. Такие вопросы не должны откладываться», — отметил Максим Иванов.
По итогам осмотра принято решение в кратчайшие сроки привести дорогу в порядок и обустроить полноценный тротуар с учётом требований доступной среды.
«Объём работ понятен: необходимо устройство тротуара, выравнивание дорожного полотна и обеспечение безопасного прохода. Задача — выполнить эти работы комплексно и в кратчайшие сроки», — сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.
Работы планируется начать летом и завершить в этом году.
Как отметил председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев, обращения семей с детьми-инвалидами системно берутся в работу и доводятся до результата.
В мэрии также добавили, что в 2026 году в Хабаровске приведут в нормативное состояние более 6 км улично-дорожной сети. В числе ключевых объектов — улица Серышева, проспект 60-летия Октября, а также участки улиц Запарина, Шеронова и бульвара Москвитина.