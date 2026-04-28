Конкурс «Дальний Восток-Земля приключений» вновь откроет красоты макрорегиона

1 мая 2026 года, стартует IV сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Одновременно открывается прием заявок на участие. Организаторы расширили список номинаций и увеличили призовой фонд. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К четырем традиционным категориям — пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие — добавилась пятая. Номинация «Тропы Победы», ранее бывшая специальной, теперь стала основной. Призовой фонд конкурса вырос на 1,2 миллиона рублей и достиг 11,1 миллиона рублей. Особенно заметно увеличены выплаты: приз за третье место в основных номинациях и за победу в специальных номинациях вырос вдвое — до 200 тысяч рублей.
— Уважаемые участники конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу прекрасную страну — Россию, — подчеркнул инициатор конкурса — заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Главные условия конкурса не изменились. Путешествие должно проходить без использования моторной техники (исключение — путь до точки старта). Хронометраж фильма — не более 8 минут. Автор обязан присутствовать в кадре. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2024 года по 15 января 2027 года. При прохождении маршрута в труднодоступной местности, по воде, в горах или пещерах необходимо уведомить МЧС.
Участвовать могут не только взрослые, но и дети с 10 лет под руководством старших.
Заявки принимаются на сайте путешественникдв.рф с 1 мая 2026 года по 15 января 2027 года. До 28 февраля 2027 года члены жюри оценят работы, а итоги подведут и наградят победителей 31 марта 2027 года.
Главный приз за лучшее видео — 3 млн рублей. За победу в номинации дают 1 млн рублей, за второе место — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. Фильмы победителей и призеров увидят миллионы зрителей в онлайн-кинотеатре Okko. Также планируется размещение на платформах оператора «Триколор». Ролики конкурсантов показывают в развлекательных системах на бортах самолетов «Аэрофлота».
По итогам третьего сезона жюри получило 859 фильмов. Это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Среди победителей оказались и путешественники из Хабаровского края. Дмитрий Нищимных с фильмом «Жом-Болок» о 13-дневном сплаве по рекам Бурятии стал финалистом номинации «Водное путешествие». Надежда и Павел Кузнецовы из Хабаровска победили в специальной номинации «Лучшее детское путешествие» с фильмом «Карма Нимакана».
На официальном сайте конкурса работает интерактивная карта, на которой размещены более 400 маршрутов с возможностью загрузить их на часы, в навигатор или смартфон. Карта пополняется в том числе и фильмами, которые не вошли в число победителей.