Конкурс «Дальний Восток-Земля приключений» вновь откроет красоты макрорегиона

— Уважаемые участники конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу прекрасную страну — Россию, — подчеркнул инициатор конкурса — заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.