Почти трем тысячам предпринимателям Прикамья вернули половину НДС за эквайринг

Это первые итоги программы по компенсации, запущенной банком для снижения налоговой нагрузки на малый бизнес с оборотом до 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года для снижения налоговой нагрузки на бизнес возможностью, которую банк предложил своим корпоративным клиентам, воспользовались более трех тысяч предпринимателей региона.

Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Мы понимаем, как важно для малого бизнеса чувствовать поддержку в условиях изменений. Программа компенсации НДС от Сбера — это не просто финансовая помощь, а шаг к созданию устойчивой экосистемы для предпринимателей. Возвращая часть налоговой нагрузки, мы даём бизнесу возможность не только выжить, но и развиваться, инвестируя в новые идеи и проекты».

С начала 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность.