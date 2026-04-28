Почти трем тысячам предпринимателям Прикамья вернули половину НДС за эквайринг

В первом квартале 2026 года для снижения налоговой нагрузки на бизнес возможностью, которую банк предложил своим корпоративным клиентам, воспользовались более трех тысяч предпринимателей региона.
Игорь Чепеньков, управляющий Пермским отделением Сбербанка:
«Мы понимаем, как важно для малого бизнеса чувствовать поддержку в условиях изменений. Программа компенсации НДС от Сбера — это не просто финансовая помощь, а шаг к созданию устойчивой экосистемы для предпринимателей. Возвращая часть налоговой нагрузки, мы даём бизнесу возможность не только выжить, но и развиваться, инвестируя в новые идеи и проекты».
С начала 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, которые не платят НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность.