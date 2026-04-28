От 8,5 до 13,5 лет: в Красноярске осудили пятерых участников ОПГ Малиновского

В Красноярске суд вынес приговор пятерым участникам «банды Малиновского»: мужчин признали виновными в разбойном нападении на бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, преступление было совершено возле одной из кофеен в краевом центре. Зимой 2020 года один из главарей ОПГ узнал, что предприниматель проводит деловые встречи с партнерами в кофейне на улице 78-й Добровольческой Бригады. Там мужчина получает и передает крупные суммы денег для нужд и развития фирмы. Организатор нападения поручил восьми участникам группировки прибыть на одну из бизнес-встреч и завладеть деньгами. Через несколько дней злоумышленники напали на выходящих из заведения директора фирмы и двоих его партнеров, избили, отняли 1 миллион рублей наличными и скрылись с места преступления. Свою вину сообщники не признали. Организатора и четырех исполнителей приговорили к лишению свободы на срок от 8,5 лет до 13,5 лет с отбыванием в колониях строгого и особого режимов. Трое участников ОПГ еще находятся в розыске.