Комитеты ГД активизируют работу по снижению нагрузки на учителей и врачей

Володин поручил комитетам ГД проработать снижение нагрузки на врачей и учителей.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам активизировать работу в рамках подготовки законодательных изменений, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Комитетам по охране здоровья и по просвещению поручено проработать во взаимодействии с коллегами из правительства вопросы, касающиеся подготовки законодательных изменений, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

По его словам, важно не затягивать с их принятием.

«Соответствующее поручение дано президентом России», — добавил он.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее в его канале на платформе «Макс» прошел опрос, в ходе которого «учителя заявили о том, что бюрократическая нагрузка на них меньше не стала».

«Несмотря на заверения Рособрнадзора об ее снижении в 25 раз, многие педагогические работники не просто утверждают обратное, но и констатируют увеличение бумажной работы. Необходимо принимать решения, об этом же говорит наш президент. Это касается и врачей. Их основная задача — помогать людям», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее по итогам пленарного заседания съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов поручил правительству РФ совместно с Госдумой до 1 августа обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование.

