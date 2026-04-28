В Березниках прошёл массовый пробег «Подснежник»

В Березниках в 43-й раз прошёл один из самых массовых пробегов — «Подснежник».
В этом году он посвящен Году промышленности в Пермском крае. Генеральным спонсором пробега «Подснежник» третий год подряд выступает ЕвроХим-Усольский калийный комбинат.
На старт вышли рекордное количество участников — 900 человек. В забеге участвовали профессионалы и любители, представители Березников, Соликамска, Усолья, Александровска, Яйвы и Перми. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 3 и 6 км. Легкоатлетам не помешала ни пасмурная погода, ни дождь!
Перед стартом соревнований участников забега приветствовал технический директор комбината Александр Новожилов, который также принял участие в массовом старте.
«Пробег “Подснежник” является открытием легкоатлетического сезона в Березниках. Это домашний дружественный старт, который объединяет спортсменов, поддерживает командный дух и помогает достигать общих целей! Мы гордимся тем, что наше предприятие поддерживает и помогает развивать спорт», — рассказал технический директор Усольского калийного комбината Александр Новожилов.
Каждый участник при регистрации получил стартовый пакет с брендированной повязкой для головы, а на финише — медаль финишера. Пробег стал ярким праздником спорта, который объединил людей разных возрастов и профессий. Самому маленькому участнику пробега было всего 5 лет, самому возрастному — 80 лет.
«Я — физкультурница, спорт для меня — это вторая жизнь. Мы приехали из соседнего города Александровска, чтобы поучаствовать в пробеге. В “Подснежнике” начинала бегать ещё в 90-х гг. Был небольшой перерыв — и вот мы снова среди участников. Радует, что здесь много людей, и все — на позитиве. Прекрасная организация, бесплатные слоты и хорошие стартовые наборы», — поделилась впечатлениями участница пробега «Подснежник» Екатерина Петрова.
На старт вышло и более пятидесяти сотрудников комбината. Тем самым предприятие поддерживает традиции спорта в коллективе, содействует поддержанию здорового образа жизни, укреплению спортивного духа и вдохновляет на новые победы!
«Это мой первый пробег “Подснежник”. Здорово, что предприятие поддерживает спорт и молодых сотрудников. Вместе с коллегами мы тренируемся на открытом стадионе, готовимся к предстоящим эстафетам и забегам», — рассказал энергетик сушильно-грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики комбината Данил Семенов.
В 2025 году при поддержке предприятия во взаимодействии с Комитетом по физкультуре и спорту города в Березниках прошли значимые спортивные события, участниками которых стали более 3 000 жителей региона.