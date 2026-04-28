В Волгограде удравшего от полицейских водителя арестовали на пять суток

Гонки с сотрудниками ГИБДД водители из Волгоградской области, увы, устраивают не впервой. Еще одного безбашенного водителя полицейским пришлось догонять в Волжском. На опубликованных кадрах видно, как среди бела дня китайский автомобиль мчится по оживленным улицам города, создавая опасность для других участников движения. В конце концов три полицейских машины заблокировали лихача в одном из тупиковых дворов. Мужчина попытался сбежать, но был задержан.