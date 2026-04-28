Одну из улиц перекроют на ночь в Алматы из-за ремонта

Как сообщили в акимате Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шемякина вводятся временные ограничения движения.
«Так, с 22.00 28 апреля до 6:00 29 апреля движение будут перекрыто на участке от проспекта Рыскулова до улицы Даналык. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут», — сообщили в акимате.
В ведомстве напомнили, что вся информация об ограничении движения размещена в Telegram-канале AlmatyJoly, в социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс карты».