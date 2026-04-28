Во Внуково заявили об отсутствии задержек вылета рейсов из-за погоды

В ночь на 27 апреля на Москву обрушился снегопад. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки зафиксировали 19 мм осадков, на Балчуге и в Бутово выпало до 20 мм. В Подмосковье самый большой объем осадков выпал в Михайловском — 27 мм, что составляет 79% от апрельской нормы.