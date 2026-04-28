Во Внуково заявили об отсутствии задержек вылета рейсов из-за погоды

Во Внуково нет задержек вылета самолетов из-за погоды, сообщает пресс-служба авиакомпании. Аэропорт работает штатно, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
«Для бесперебойного обслуживания авиакомпаний, пассажиров и обеспечения безопасности полетов задействовано необходимое количество ресурсов. Пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пассажирам рекомендовали выезжать в аэропорт заранее, планировать маршруты в соответствии с ситуацией на дорогах, а также посоветовали по возможности пользоваться метро.
Накануне из-за неблагоприятных погодных условий командиры некоторых воздушных судов решили отложить вылеты из Внуково. Пассажиров высадили из самолетов, они находились в терминале. Их обслуживали в соответствии с правилами.
В ночь на 27 апреля на Москву обрушился снегопад. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки зафиксировали 19 мм осадков, на Балчуге и в Бутово выпало до 20 мм. В Подмосковье самый большой объем осадков выпал в Михайловском — 27 мм, что составляет 79% от апрельской нормы.
Спустя сутки более 100% нормы осадков выпало в ближнем Подмосковье. В Москве на метеостанции в Тушино выпало 23 мм осадков (62% нормы), на ВДНХ — 21 мм (56% нормы), на Балчуге — 15 мм. В Клину зафиксировано 35 мм осадков, в Дмитрове — 34 мм, в Талдоме — 32 мм, в Павловском Посаде — 29 мм.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».