Моне, Сезанн, Гоген: произведения живописи и скульптуры импрессионистов представлены в Арсенале

«Когда Моне писал картину “Городок Ветёй”, ему было уже больше шестидесяти лет. И это больше, чем импрессионизм; не просто погоня за ускользающими эффектами окружающей среды, но и воспоминания. Моне изображает городок на берегу Сены, который связан с его биографией. Там он жил длительное время, где навсегда попрощался со своей первой супругой Камиллой», — рассказал научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина.