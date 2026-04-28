Моне, Сезанн, Гоген: произведения живописи и скульптуры импрессионистов представлены в Арсенале

Выставка «Вокруг импрессионизма» (0+) начала свою работу сегодня в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина (Арсенал). На ней представлено одно из главных сокровищ Пушкинского музея — собрание нового западного искусства, связанное с именами великих московских коллекционеров Щукиных и Морозовых, а также их современников. Накануне корреспондент ИА «Время Н» посетил пресс-показ экспозиции, которую для представителей СМИ провел кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор выставки Алексей Петухов.
По его словам, впервые в таком объеме коллекция нового западного искусства показана за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
«Безусловно, это историческое событие. Данная коллекция Пушкинского музея — наше главное достояние. Все, что вокруг импрессионизма (самой популярной эпохи в истории искусства) всегда страшно привлекательно. Выставка в Нижнем новгороде получилась многоуровневой. Здесь представлены работы и тех, кто предшествовал непосредственно импрессионизму, и тех, кто с ним сосуществовал. Эту выставку можно компоновать по-разному, она работает как динамичный механизм. Но некий общий рассказ в ее основе все же положен», — заметил специалист.
Экспозиция включает пять разделов, важных для всестороннего понимания времени и идей, навсегда изменивших мировой художественный язык. В первой части зрителя ждет своеобразное знакомство с героями эпохи — именитыми и безымянными.
«Знакомство начинается с Эдуарда Мане. Он пишет своего друга Антонена Пруста — журналиста, художественного критика и политического деятеля, человека, который помог тому, чтобы импрессионизм стал признанным на уровне государственной власти. Вариант этого портрета, вероятнее всего, был создан за один сеанс», — рассказал Алексей Петухов.
Другой раздел связан с образами городской повседневности. Импрессионизм — искусство, которое создают горожане для горожан. Кстати, недавно он отметил 150-летний юбилей.
«Быстрое наблюдение за толпой, зарисовки как фельетон — это тоже часть взгляда нового искусства. И об этом напоминает работа Жана Луи Форена “Скачки”. Картина была написана под влиянием произведений Эдгара Дега, изображающих скачки на ипподроме Лоншан, расположенном в Булонском лесу и считавшемся одним из самых популярных мест развлечения парижской буржуазии. Однако Форена как мастера-жанриста больше увлекают образы не самих лошадей и жокеев, а меткие саркастические характеристики представителей светского общества», — пояснил кандидат искусствоведения Петухов.
Импрессионизм — это культура восприятия городского пространства через световоздушную среду. К началу XX столетия появляется художник-интроверт Альбер Марке, который в своей манере исповедует изысканный минимализм. В работе «Солнце над деревьями (Солнце над Парижем)» он смотрит на город с высоты мастерской. Мастер использовал эту выигрышную точку обзора по примеру импрессиониста Клода Моне. Эта картина подготавливает к следующему разделу выставки, связанному с миром уединения и созерцанием.
Новое искусство во второй половины XIX столетия ценит личные переживания. Манера Клода Моне работать сериями — это фактически коллекция впечатлений.
«Когда Моне писал картину “Городок Ветёй”, ему было уже больше шестидесяти лет. И это больше, чем импрессионизм; не просто погоня за ускользающими эффектами окружающей среды, но и воспоминания. Моне изображает городок на берегу Сены, который связан с его биографией. Там он жил длительное время, где навсегда попрощался со своей первой супругой Камиллой», — рассказал научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина.
В этом же разделе художник, который прославился своим философским подходом, — Поль Сезанн. Его известная картина под названием «Мост над прудом» впервые демонстрируется в Нижнем Новгороде.
«Он стремится к нерушимости, к фундаментальности, взвешиванию каждого мотива окружающего мира, а перед ним постоянно меняющаяся природа. И это противоречие он решает нерушимой композицией, четкой горизонталью, мощным акцентом в виде мостика и обобщением в изображении колышущейся листвы. Она не колышется, как у импрессионистов, а, напротив, существует как плотная и нерушимая среда. Опыт Сезанна — база для исканий художников, начиная с начала XX столетия», — подчеркнул Петухов.
Художники этой эпохи еще и находятся в постоянном движении, им присущи путешествия и поиск новых форм.
«В экспозиции есть две работы, созданные на Лазурном берегу, — “Море в Антеоре” (Луи Вальта) и “Перед купанием” (Анри Лебаск). Чистые, яркие цвета, которые раньше считали грубыми. Новое искусство оценило их», — отметил куратор выставки.
Последний раздел выставки показывает, как новый язык искусства помогал выстроить отношения с традицией и миром вокруг, почувствовать свое место в истории — реальной или вымышленной.
Для заглавной вещи, работающей на перспективу, была выбрана работа художника Гастона Ла Туша, сегодня не так широко известного, но в конце XIX столетия его имя знал абсолютно каждый. Произведение «Ночной праздник на воде» принадлежит к циклу картин, посвященных ночным торжествам и фейерверкам. Ла Туш славился особой манерой передачи эффектов отражений на водной глади.
Всего в экспозицию вошло более чем 30 произведений живописи и скульптуры ведущих европейских мастеров-новаторов 1870—1910-х годов (Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, Поля Сезанна и Поля Гогена, и других).
Огюст Роден. Портрет Густава Малера.
«Нижний Новгород уверенно вошел в число культурных столиц России, и публика здесь сведущая и взыскательная. Специально для этого проекта многие картины и скульптуры временно покинули свои традиционные места в постоянной экспозиции нашего музея. Выставка в Нижнем Новгороде — это и воспоминание о дореволюционных временах, когда великие меценаты Щукины и Морозовы, непременные гости знаменитой ярмарки, создавали свои коллекции. Разумеется, это и полноценное знакомство с привлекавшей их художественной жизнью Парижа и опытами европейских живописцев-новаторов», — сказал в завершение мероприятия Алексей Петухов.
Выставка будет работать до 26 июля по адресу: Кремль, корпус 6. К ней будут приурочены обширные образовательная и детская программы: концерт, лекции, экскурсии и тематические занятия, позволяющие полноценно представить развитие нового западного искусства. Уже на завтра, 29 апреля, запланирована лекция культуролога Риммы Газе «Импрессионизм: как впечатление превратить в искусство» (12+). С программой событий к выставке можно ознакомиться на сайте Арсенала.
Справка.
1870−1910-е годы — эпоха сложения эстетики нового искусства, берущего отсчет от импрессионизма. Выставка, организованная Клодом Моне и его друзьями в Париже весной 1874 года, не только определила название самого популярного направления в культуре, но и изменила роль творческой личности в обществе.
В истории Франции — родины нового искусства — эти четыре с лишним мирных десятилетия получили название belle époque — «прекрасная эпоха». Импрессионизм открыл череду новаторских направлений, которые сделали это время наиболее насыщенным экспериментами не только в живописи и скульптуре, но и в музыке, литературе, философии.
Если в 1870-е годы художественный язык импрессионизма воспринимался как вызов, то уже к 1900-му работы 60-летних Клода Моне и Огюста Родена официально представляли Францию на международных выставках. Новаторское искусство стало востребованным на мировом уровне, привлекая внимание коллекционеров со всего света, в том числе из России, — страстного Сергея Щукина и его младшего современника, вдумчивого и неторопливого Ивана Морозова. Значительная часть собраний этих великих московских меценатов начала ХХ столетия хранится сегодня в ГМИИ им. А. С. Пушкина.