Красноярцам объяснили, как подготовить почву к весенним посадкам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как правильно подготовить почву перед началом дачного сезона.

Перед обработкой участка рекомендуют оценить тип грунта и его готовность. Почва считается пригодной для работ, если она просохла и не прилипает к инструментам. По словам эксперта Екатерины Казановой, песчаные почвы легко рассыпаются, глинистые образуют плотный ком, а суглинистые — рыхлый.

С участка необходимо убрать растительные остатки. Их можно отправить в компост, если они не поражены болезнями. Сжигать траву и ботву не рекомендуется из-за риска пожара и потери плодородного слоя.

Сорняки советуют удалять вместе с корнями с помощью вил. При плотной почве участок перекапывают на глубину до 20−25 см. Если осенняя перекопка уже проводилась, достаточно рыхления. После этого поверхность выравнивают и формируют грядки.

Для повышения плодородия используют компост, перегной и минеральные удобрения. Дополнительно можно сеять сидераты, которые улучшают структуру почвы и подавляют рост сорняков.

Эксперты также рекомендуют проверить кислотность почвы и при необходимости внести доломитовую муку или древесную золу. Для защиты от вредителей и болезней предпочтение следует отдавать биопрепаратам.

Перед посадкой участок рыхлят, формируют лунки и обильно поливают. В первые недели после высадки растения следует укрывать от возвратных заморозков.

По данным лаборатории филиала, в 2026 году проведено более тысячи исследований почвы. В ряде образцов выявлен дефицит фосфора и органических веществ, а также отклонения по кислотности. В отдельных случаях обнаружены колиформные бактерии, что может свидетельствовать о загрязнении.

Специалисты отмечают, что своевременный анализ и корректировка состава почвы позволяют повысить урожайность и снизить риски для растений.