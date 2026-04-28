Красноярцам объяснили, как подготовить почву к весенним посадкам

По данным лаборатории филиала, в 2026 году проведено более тысячи исследований почвы. В ряде образцов выявлен дефицит фосфора и органических веществ, а также отклонения по кислотности. В отдельных случаях обнаружены колиформные бактерии, что может свидетельствовать о загрязнении.