Хабаровские теннисисты стали триумфаторами «Амурского утёса»

Две из трёх медалей личного зачета — у наших девушек.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская спортсменка Карина Ким переиграла в финале всероссийского теннисного турнира «Амурский утес» (6+) соперницу из Сочи Дарью Кравцову. Бронзовая медаль на соревнованиях досталась Миладе Егоровой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Самые перспективные ракетки страны померились силами на турнире в Хабаровске. Он проводился для спортсменов в возрасте до 15 лет при поддержке Российского спортивного фонда и Минспорта региона.

Как ранее отмечал президент Федерации тенниса Хабаровского края Олег Бабий, для наших спортсменов проведение турнира всероссийского масштаба на домашней площадке — возможность посоревноваться с представителями разных регионов в комфортных условиях.

В итоге девушкам удалось отличиться не только в личном зачете, но и в парных выступлениях. Финальное выступление превратилось в борьбу одной хабаровчанки с другой. На этот раз Милада Егорова в партнерстве с москвичом Андреем Худоноговым завоевала золото, выступая против Карины Ким и Марка Показаньева из Екатеринбурга, которым достались серебряные медали. На третью ступень пьедестала поднялась еще одна спортсменка из Хабаровска. Дарья Нижникова в команде с Константином Никоновым заполучила бронзовую медаль «Амурского утеса».