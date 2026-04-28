В Абанском округе главу сельсовета будут судить за убитого трубой кочегара

В Красноярском крае за халатность, повлекшую смерть кочегара, перед судом предстанет глава Долгомостовского сельсовета. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, в начале апреля 2025 года в селе Долгий Мост Абанского района ветер усилился до порывов 25−30 м/с, и на территорию действующей котельной обрушилась металлическая дымовая труба. Обломок угодил прямо в 47-летнего кочегара, который выполнял по указанию руководства работы по выгребанию золы. Травмы головы и грудной клетки оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте.
Экспертизы сразу показали: труба давно была в аварийном состоянии. Металлический ствол местами прогорел, покрылся коррозией, имел сквозные разрушения и деформации. Машинисты и сотрудники администрации неоднократно сообщали главе сельсовета, что конструкция вскоре рухнет, незадолго до трагедии она сама осмотрела трубу и подтвердила, что та порядком изношена.
В эти же дни в район пришло экстренное предупреждение о прогнозируемых сильных ветрах, и на территории района ввели режим «Повышенная готовность».
«Вместо того чтобы остановить работу котельной, заблокировать территорию, срочно инициировать замену трубы или обратиться за дополнительным финансированием, глава оставила все “как есть”. У нее были возможность и право решать бюджетные вопросы, включая перераспределение средств и обращение за краевыми ресурсами, однако эти полномочия она не реализовала», — сообщили в прокуратуре.
Также прокуратура выяснила, что глава муниципалитета ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности: не проводила обязательные весенние и осенние осмотры котельной, не вела журналы технического состояния, не привлекала специалистов для проверки дымовой трубы, не обеспечивала работников средствами индивидуальной защиты и не организовала для них полноценных инструктажей по охране труда.
Прокурор утвердил ей обвинение в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Женщину оштрафовали за нарушения требований охраны труда (чч. 2, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Уголовное дело рассмотрит Абанский районный суд.
