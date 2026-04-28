В Храброво задержали больше 20 рейсов из-за снегопада в Москве

Утром 27 апреля в аэропорту Храброво задержали больше 20 рейсов. Причина — неблагоприятная погода в.

Источник: Kaliningradnews

московском авиаузле, на который приходится основная часть рейсов. Столичный регион накрыл обильный снегопад с порывистым ветром до 23 м/с.

По данным онлайн-табло аэропорта Храброво на 10:40 по местному времени, задержали 21 рейс: семь на вылет в Москву и Санкт-Петербург, а также 14 на прилет из московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и из Пулкова. Лайнеры из Шереметьево опаздывают на 2−3 часа, из Домодедово — примерно на час, из Внуково — до 3,5 часов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и сайте аэропорта.