20 соцработников в Калининградской области купили жильё по сертификатам на 2,5 млн рублей

В 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрели больше 42 млн рублей. Сертификат на 2,5 млн рублей могут получить сотрудники госучреждений соцобслуживания, у которых нет собственной недвижимости. После выплаты для работников до 60 лет действует условие: отработать в учреждении не менее пяти лет. Для сотрудников старше 60 лет со стажем от 20 лет этого требования нет. Сертификат действует год. Заявление с документами принимает Центр социальной поддержки населения.​​​​​​​​​​​​​​​​