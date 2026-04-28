20 соцработников в Калининградской области купили жильё по сертификатам на 2,5 млн рублей

детям, пансионатов «Сосновая усадьба» и «Советский», домов ухода «Яблоневый сад», «Серебряный родник» и «Солнечный ветер», Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» и социального центра «Два поколения». Уже 20 работников приобрели недвижимость в Неманском, Гвардейском, Пионерском и других округах.
Заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер отметила, что порядок получения поддержки усовершенствовали по решению губернатора Алексея Беспрозванных. Теперь сертификаты могут получить не только молодые кадры, но и те, кто посвятил профессии много лет. Пять из 28 получателей — сотрудники старше 60 лет со стажем в учреждении свыше 20 лет.
Анна Пупкова работает в пансионате «Сосновая усадьба» 26 лет. В ноябре 2025 года она получила сертификат, а в 2026-м купила квартиру в Гвардейске. «Я родилась в Гвардейском районе, это моя родина. Я и дальше планирую быть социальным работником, это моя радость. После решения губернатора больше молодых людей стали трудиться у нас. Коллеги, купившие квартиру по сертификату, тоже благодарны», — рассказала Пупкова.
В 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрели больше 42 млн рублей. Сертификат на 2,5 млн рублей могут получить сотрудники госучреждений соцобслуживания, у которых нет собственной недвижимости. После выплаты для работников до 60 лет действует условие: отработать в учреждении не менее пяти лет. Для сотрудников старше 60 лет со стажем от 20 лет этого требования нет. Сертификат действует год. Заявление с документами принимает Центр социальной поддержки населения.