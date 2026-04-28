ВРП Калининградской области в 2024 году вырос на 5,9% — выше прогноза на 2,2 процентных пункта

2024 году. Ожидалось 3,7%, по факту — 5,9%. Такие данные 27 апреля на оперативном совещании правительства привела министр экономического развития Вероника Лесикова. По итогам 2025 года рост ВРП составил 2,4%, а целевой ориентир на 2026-й — не менее 6%.
Главный двигатель — промышленность. Индекс промпроизводства в 2025 году вырос на 8,8% (выше, чем в среднем по РФ). В январе-феврале 2026 года прирост ускорился до 25,2%. Ключевые предприятия: производитель компонентов для солнечной энергетики «Энкор», заводы «Автор», «Лукойл» (наращивает добычу нефти), а также новые инвестпроекты в пищевой промышленности («Атлантис» и «ДМС Восток»).
Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул необходимость сохранить тренд. «В прошлом году мы успешно показали себя по бюджету. Очень важно, чтобы мы этот тренд сохраняли, потому что это напрямую влияет на социальное развитие региона и качество жизни населения», — заявил он. Ранее сообщалось, что по объёмам поддержки промышленности из регионального бюджета область заняла третье место в России. В 2025 году на эти цели направили 14,2 млрд рублей, в 2026-м — 17,7 млрд. Также продолжат субсидировать рынок труда (9,2 млрд рублей в 2025 году) и расширять программу льготных займов для бизнеса на востоке области («Восток Инвест»).
По итогам 2025 года регион занял пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2026 году власти ожидают рост инвестиций в основной капитал на 7%.