ВРП Калининградской области в 2024 году вырос на 5,9% — выше прогноза на 2,2 процентных пункта

Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул необходимость сохранить тренд. «В прошлом году мы успешно показали себя по бюджету. Очень важно, чтобы мы этот тренд сохраняли, потому что это напрямую влияет на социальное развитие региона и качество жизни населения», — заявил он. Ранее сообщалось, что по объёмам поддержки промышленности из регионального бюджета область заняла третье место в России. В 2025 году на эти цели направили 14,2 млрд рублей, в 2026-м — 17,7 млрд. Также продолжат субсидировать рынок труда (9,2 млрд рублей в 2025 году) и расширять программу льготных займов для бизнеса на востоке области («Восток Инвест»).