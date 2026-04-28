Калининградская область заняла третье место в России по поддержке промышленности из регионального бюджета

Значительную часть помощи составляют субсидии на поддержку рынка труда — их выделяют региону с 2016 года в связи с отменой таможенных льгот. В 2025 году Калининградская область получила на эти выплаты 9,2 млрд рублей. По решению губернатора Алексея Беспрозванных растут объёмы программ для малого и среднего бизнеса. В 2025 году глава региона возобновил программу льготных займов «Восток Инвест»: десять участников получили свыше 700 млн рублей. В этом году Беспрозванных объявил о запуске масштабной поддержки предпринимателей, объединив три направления льготного кредитования — «Инвест», «Восток Инвест» и «Агроинвест». Их заёмщики получат 1,3 млрд рублей.