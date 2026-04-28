Калининградская область заняла третье место в России по поддержке промышленности из регионального бюджета

торговли Калининградской области Вероника Лесикова на оперативном совещании 27 апреля представила данные о господдержке бизнеса. В 2025 году на инвестиции, малый и средний бизнес, а также промышленность направили 14,2 млрд рублей, в 2026-м объём увеличили до 17,7 млрд. По информации Минпромторга России, регион занял третье место в стране по объёмам поддержки промышленности из областного бюджета.
Значительную часть помощи составляют субсидии на поддержку рынка труда — их выделяют региону с 2016 года в связи с отменой таможенных льгот. В 2025 году Калининградская область получила на эти выплаты 9,2 млрд рублей. По решению губернатора Алексея Беспрозванных растут объёмы программ для малого и среднего бизнеса. В 2025 году глава региона возобновил программу льготных займов «Восток Инвест»: десять участников получили свыше 700 млн рублей. В этом году Беспрозванных объявил о запуске масштабной поддержки предпринимателей, объединив три направления льготного кредитования — «Инвест», «Восток Инвест» и «Агроинвест». Их заёмщики получат 1,3 млрд рублей.
Стабильно высокой остаётся поддержка агропромышленного комплекса, который обеспечивает продовольственную безопасность региона. В 2025 году из федерального и областного бюджетов на отрасль направили 2,3 млрд рублей, в текущем сумму повысили до 2,6 млрд рублей. В 2026 году промышленники ожидают пересмотра механизма субсидирования грузоперевозок: поддержку хотят перенаправить с перевозчиков на грузовладельцев (грузополучателей).