В Калининградской инфляция в марте ускорилась до 0,7%, но с начала года цены выросли меньше, чем год назад

марте 2026 года. За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,7%, с начала года — на 2,5%. Год назад эти показатели составляли 0,6% и 3,3% соответственно.
Продовольственные товары подорожали неравномерно. Из плодоовощной продукции сильнее всего прибавили виноград (+11,6%), помидоры (+9%), сладкий перец (+6,8%), свежие грибы (+5,2%) и морковь (+3,1%). Огурцы, напротив, упали в цене почти на четверть (-24,5%). Также подешевели апельсины (-5,6%), бананы (-3%), картофель (-1,8%) и белокочанная капуста (-1,6%).
В мясной категории выросли цены на свинину (+5,3%), баранину (+2,3%) и говяжью печень (+2,4%). Подешевели мясные консервы для детского питания (-2,8%), печень птицы (-1,2%), бескостная свинина (-1%) и мясо индейки (-0,5%). Из рыбопродуктов подорожала живая и охлаждённая рыба (+5,3%), рыбные консервы в томате (+3,7%), мороженая неразделанная рыба (+1,4%) и солёное филе сельди (+1%). Подешевели икра лососёвых (-1,8%), креветки (-1,5%) и солёная сельдь (-0,5%).
Куриные яйца подорожали на 9,6%, шоколад — на 4,2%, чёрный чай — на 3%, сливочное масло — на 2,5%. Снизились цены на консервированный зелёный горошек (-5,6%), глазированные сырки (-5,5%), йогурт (-4,3%), национальные сыры и брынзу (-3,4%), растворимый кофе (-3,1%), минеральную воду (-3%) и какао (-2,5%).
Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали газеты (+9,8%), свежесрезанные цветы (+8,8%) и ювелирные изделия (+5,4%). Подешевели мужские джемперы (-9,8%), утеплённые комбинезоны для младенцев (-6,3%), электроутюги (-5,9%) и смарт-часы (-5,4%). Из лекарств, не входящих в список ЖНВЛП, выросли цены на меновазин (+5,9%), левомеколь (+4,6%) и кеторопак (+4,3%). Среди препаратов из перечня ЖНВЛП подорожали ибупрофен (+4,3%), ксилометазолин (+3,2%) и аторвастатин (+1,5%). Бензин АИ-92 и АИ-95 прибавили около 0,6%, дизельное топливо — 1%.
В категории услуг резко выросла стоимость пересылки простого письма по России — на 45,5%, простой посылки — на 10%. Плацкарт в дальних поездах подорожал на 21%, проезд в такси — на 2,4%. Сильнее всего выросла стоимость проживания в гостиницах 4−5* (+32,3%), в мотелях (+17,1%) и в трёхзвёздочных отелях (+14,7%). Аренда однокомнатных квартир у частных лиц снизилась на 2,1%, двухкомнатных — на 1,4%. Среди туристических направлений подорожали поездки в Беларусь (+24,6%), страны Средней Азии (+14,6%), Китай (+12,6%) и Закавказье (+11,7%). Поездки в Юго-Восточную Азию, наоборот, стали дешевле на 11,6%.