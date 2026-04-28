В Калининградской инфляция в марте ускорилась до 0,7%, но с начала года цены выросли меньше, чем год назад

В категории услуг резко выросла стоимость пересылки простого письма по России — на 45,5%, простой посылки — на 10%. Плацкарт в дальних поездах подорожал на 21%, проезд в такси — на 2,4%. Сильнее всего выросла стоимость проживания в гостиницах 4−5* (+32,3%), в мотелях (+17,1%) и в трёхзвёздочных отелях (+14,7%). Аренда однокомнатных квартир у частных лиц снизилась на 2,1%, двухкомнатных — на 1,4%. Среди туристических направлений подорожали поездки в Беларусь (+24,6%), страны Средней Азии (+14,6%), Китай (+12,6%) и Закавказье (+11,7%). Поездки в Юго-Восточную Азию, наоборот, стали дешевле на 11,6%.​​​​​​​​​​​​​​​​