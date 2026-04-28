Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения блогеру Виктории Боне за свои ранние высказывания в ее адрес.

Источник: РБК

В передаче «Соловьев.Live» он заявил, что его не следует относить к «главным мизогинам» страны, отметив, что в его эфирах участвует большое количество женщин. Соловьев добавил, что был «слишком эмоционален» и признал, что должен был более строго относиться к своим словам в эфире.

Виктория Боня, в свою очередь, поблагодарила его за извинения.

Ранее Боня опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) видео, длящееся примерно 19-минут, где затронула несколько тем, которые назвала важными для общественной повестки. Среди них — ситуация с наводнением в Дагестане, разлив мазута у берегов Анапы, изъятие заболевшего скота в Новосибирской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на видео, заявив, что в Кремле видели ролик, а поднятые темы являются резонансными и находятся в работе.

Соловьев же раскритиковал Боню и обвинил ее в попытках «раскачать» ситуацию в стране и призвал признать Боню иностранным агентом и обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить ее деятельность. Боня позднее пригрозила телеведущему коллективным иском.

