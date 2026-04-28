Какая камера считается хорошей для телефона, сколько пикселей должно быть?

Владельцы смартфонов в большинстве своём именно с помощью них делают фотографии и всё реже для этих целей используют специальную технику. Даже профессиональные съёмки сейчас проходят с помощью мобильных гаджетов. Вместе с экспертом МТС выясняем, какая камера считается хорошей для телефона и как делать качественные снимки.
Каждый, кто делает с помощью смартфона фото- и видеоконтент, снимки и ролики на память, интересуется гаджетами с хорошими камерами. Многие современные телефоны оснащены профессиональной оптикой, набором режимов с автоматическими настройками и используют интеллектуальные алгоритмы для улучшения качества изображения. Это позволяет без труда получать качественные снимки. Даже в бюджетных моделях нередко можно встретить тройную камеру с приличным разрешением. Смартфон с хорошей камерой, заменяющей профессиональный фотоаппарат, даже получил особое название среди любителей фотографии — камерофон.
Новичкам непросто ориентироваться в диафрагмах, матрицах и пикселях. Если вы ищете телефон с хорошей камерой, разбираться в таких вопросах нужно, потому что просто ориентироваться на свои предпочтения не получится. Диафрагма и разрешение — основные параметры, характеризующие камеру. Размер непрозрачной преграды вокруг объектива, диафрагмы, показывает, сколько света попадает на сенсор. Чем меньше преграда, тем больше света, и наоборот. Соответственно, для более ярких и качественных снимков лучше выбрать камеру с наименьшим значением. Обозначают диафрагму буквой f с каким-то цифровым значением, например, f/1.8.
Показатель разрешения говорит о количестве светочувствительных пикселей, которое получил сенсор, измеряется в мегапикселях — Мп. Модели эконом-сегмента оснащены датчиками с небольшим разрешением, но ближе к среднебюджетному сегменту всё чаще встречаются гаджеты с объективами 50 Мп. Флагманы снимают с помощью сенсоров от 50 до 200 Мп. При хорошем освещении со съёмкой справится практически любая камера современного смартфона. Яркие детализированные ночные фотографии — прерогатива флагманов.
В большинстве смартфонов установлено от двух до четырёх объективов. Дополнительные сенсоры в фотомодуле расширяют возможности основного объектива. С помощью широкоугольного датчика можно снимать панорамы и большие группы людей. Макрообъектив позволит создавать чёткие фотографии мелких объектов и фактуры. Телефотокамера подходит для портретов и съёмки удалённых объектов.
Говорит ли количество пикселей о качестве камеры?
Разрешение камеры — не единственный параметр, на который стоит обращать внимание при выборе. Нередко бывает, что камера с меньшим разрешением за счёт дополнительных объективов, меньшей диафрагмы и использования интеллектуальных алгоритмов выдаёт лучшие результаты съёмки. Намного более важный показатель — размер пикселя в сенсоре. Производители нередко указывают значение этого параметра в спецификации. Измеряется в микронах.
На что влияет количество сенсоров фотомодуля?
Набор камер из нескольких объективов более функционален, чем одиночная камера. Один датчик невозможно оснастить одновременно такими разными функциями, как макросъёмка, приближение, широкоугольная съёмка. Поэтому при поддержке дополнительных объективов основная камера обеспечивает лучший результат.
На что обратить внимание при выборе камерофона?
Если вам нужен смартфон с хорошей камерой для создания контента для интернет-магазина или блога, важно оценить целый набор параметров. В него входят и разрешение, и размер диафрагмы, и размер матрицы. Чем больше разрешение, тем более чувствительный сенсор, значит, фото получаются чётче при слабом освещении. Диафрагма в камерофонах чем меньше, тем лучше. А вот размер матрицы — наоборот, — чем больше показатель, тем лучше камера. Это минимум, при котором фотографии будут получаться более детализированными, резкими и яркими.
Как влияет наличие оптического зума на качество фотографий?
Зум позволяет снимать отдалённые объекты. Оптический зум приближает наиболее реалистично, без шумов и потери качества. Остальные параметры камеры не меняются. При выборе стоит отдать предпочтение модели с оптическим зумом, чтобы расширить возможности камеры.
Качество снимков, конечно же, зависит от мастерства снимающего. Однако производительность смартфона и сложность его программного обеспечения позволяют в большом количестве ситуаций делать сносные фото людям вовсе без навыка — на автомате.