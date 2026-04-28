Эксперт объяснил, правда ли, что россияне скупают недвижимость в Беларуси

Эксперт по недвижимости объяснил, правда ли, что россияне скупают недвижимость в Беларуси, пишет Sputnik Беларусь.
Ранее «Комсомолка» писала, что риелторы сказали о всплеске интереса россиян на жилье в Минске. А Национальное кадастровое агентство Беларуси сообщило, что доля сделок на рынке недвижимости в Минске с участием россиян по итогам марта составила 10%.
Замдиректора по аналитике портала Realt.by Андрей Чернышев заметил, что уже около месяца муссируется тема, что якобы россияне начинают задорого скупать жилье в Беларуси.
— На фоне этого все ожидают роста цен не только на квартиры в Минске, но и на загородное жилье, — пояснил эксперт.
В прежние годы доля, которую занимали сделки по покупке жилья именно россиянами в Беларуси, составляла 4 — 4,5%. Однако из-за ряда нюансов все же речь не идет о двукратном росте. Так, в последних данных информация содержит данные в целом о недвижимости — квартиры, загородные дома, коммерческая недвижимость. Также кадастровыми агентствами не учитываются записи о переходах права собственности с долями, что уменьшило бы общее их количество.
При этом Чернышев подчеркнул, что анализируются данные за один месяц, а оценивать тенденции на рынке по итогам только одного месяца не следует.
— Все время происходят различные колебания, и показатели весьма субъективные, надо смотреть хотя бы в разрезе квартала, — прокомментировал он.
Эксперт добавил, что пять крупнейших агентств недвижимости Беларуси подтвердили ему, что россияне всегда покупали и продолжают покупать жилье в Беларуси, но и сейчас это все еще не носит массовый характер.
— Покупки россиянами сохраняются, но они точечные, а вот интерес к недвижимости в Беларуси с их стороны действительно увеличивается, — констатировал Чернышев.
И пришел к выводу, что россияне касаемо жилья в Беларуси сейчас находятся на стадии обдумывания.
