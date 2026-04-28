В Красноярске юноша выругался на икону матом и попал под уголовное дело

В Красноярске возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих против 19-летнего юноши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.
В социальных сетях региона появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит в руках маленькую икону, ругается на нее матом и произносит другие оскорбления, а затем бросает икону на пол машины. Злоумышленник подозревается в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю установили местонахождение подозреваемого. Он был доставлен в следственный отдел.
