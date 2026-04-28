Щиты метро разведут после станции «Горьковская» из-за ОКН в Нижнем Новгороде

Исторический квартал 1833 года станет причиной временного разъединения двух тоннелепроходческих щитов при строительстве подземки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Чтобы аккуратно обойти объект культурного наследия, тоннели разойдутся сразу после станции «Горьковская». Потом они снова встретятся и далее пойдут под улицей Максима Горького и парком Кулибина, мимо ТЮЗа, а в результате окажутся на площади Свободы.
Ранее мы писали, что метростроевцы начали собирать щит для проходки от нижегородской улицы Горького. Он должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров.
Напомним, что метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы за два года.