Синоптик предупредила, что 28 апреля может стать рекордно холодным

В Москве вторник, 28 апреля, может стать самым холодным за всю историю метеонаблюдений, сообщила РБК ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура воздуха во вторник составит плюс 2 — плюс 3 градуса. «Самая низкая максимальная дневная температура [28 апреля] наблюдалась в 1978 году и в 1985 году и составляла 4,7 градуса. Это самая низкая максимальная температура. Поэтому сегодняшний день будет самым холодным за всю историю наблюдений», — сказала Позднякова.
Погода в Москве после рекордного снегопада начнет возвращаться к весенней норме с 29 апреля, сообщил синоптик Евгений Тишковец. О том, что рекордный снегопад от 27 апреля, вызванный балтийским циклоном, «больше не должен повториться», сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».