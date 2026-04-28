Долг воронежцев по микрозаймам за 2025 год вырос почти на треть до 8 млрд

Источник: Коммерсантъ

Задолженность жителей Воронежской области по микрозаймам в 2025 году увеличилась на 27% до 7,9 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В 2025 году физические и юридические лица Воронежской области заключили с микрофинансовыми организациями (МФО), зарегистрированными по всей России, 895,3 тыс. договоров займа на общую сумму 22,5 млрд руб. Относительно 2024 года количество оформленных документов увеличилось на 5%, совокупный объем заимствований — на 50%.

Также с апреля была уменьшена предельная сумма переплаты по заключаемым договорам микрозайма на срок до одного года. Если ранее ее максимальное значение составляло 130% от суммы займа, то теперь оно не может превышать 100%. Начисление процентов, неустойки и иных платежей прекращается, как только их совокупный размер достигает 100% от суммы займа. К примеру, при оформлении займа в размере 10 тыс. руб. гражданин будет обязан возвратить не более 20 тыс. руб.

В 2024 году МФО Воронежской области предоставили займы на общую сумму 571,4 млн руб., что на 28% ниже уровня 2023-го.