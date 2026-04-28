Болельщики просят не увольнять главного тренера ФК «Пари НН» Шпилевского

За три года в клубе уже сменилось четыре главных тренера.

Источник: Время

Болельщики футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» просят сохранить пост главного тренера команды за Алексеем Шпилевским. С такой просьбой они обратились в соцсети к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

«За время работы Алексея Шпилевского команда демонстрирует явный прогресс в развитии: улучшилась тактическая дисциплина, появилась узнаваемая игра в пас, активнее задействуется молодёжь. Видно, как футболисты прибавляют от матча к матчу, а атмосфера внутри коллектива стала по-настоящему рабочей и боевой», — говорится в петиции.

По мнению ее авторов, для построения стабильной и конкурентоспособной команды требуется время. А резкая смена тренера посередине процесса разрушит уже выстроенную структуру, обесценит работу, проделанную тренерским штабом и игроками.

«Мы верим, что при поддержке руководства и доверии Алексею Шпилевскому команда обязательно добьётся нужных результатов», — считают фанаты ФК «Пари НН».

Они уверены, что если команда спустится в ФНЛ, то тренер сможет поднять ее снова в РПЛ.

«Конечно, результат команды на текущий момент не вызывает радости. Но, тем не менее, шансы остаться в РПЛ через стыки ещё не потерян», — полагают болельщики.

Напомним, что в последнем матче 26 апреля ФК «Пари НН» проиграл московскому «Спартаку». Сейчас клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

За последние три года в команде сменилось четыре тренера. Весной 2024 года на место Сергея Юрана пришел сербский специалист Саша Илич. Уже осенью его место занял белорусский тренер Виктор Ганчаренко. А в прошлом году команду возглавил Алексей Шпилевский.

По мнению болельщиков, очередная смена тренера приведет к долгой перестройке команды.

