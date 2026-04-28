Пять общественных пространств площадью 13 га благоустроены в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается работа над повышением стандартов благоустройства и содержания территории города. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии в 2025 году депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.
«В 2025 году мы провели комплексное обновление еще пяти общественных пространств в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. На первый взгляд, их количество не велико, но общая площадь благоустройства превысила 13 гектаров, что сравнимо, например, с площадью парка имени 1 Мая», — отметил мэр города.
Юрий Шалабаев добавил, что, в самом парке имени 1 Мая в прошлом году была завершена вторая очередь реконструкции, которая требовала особо бережного подхода, учитывая статус парка как объекта культурного наследия:
«Сегодня он вновь радует своих гостей зелеными аллеями, новыми площадками для активного отдыха и семейных прогулок с детьми. Преображение территории парка будет продолжено».
По словам главы города, в 2025 году завершена разработка проектной документации по благоустройству еще одного значимого места для нижегородцев — Автозаводского парка культуры и отдыха, в котором запланирована комплексная модернизация.
«В текущем году 2026 году в рамках национального проекта продолжится обновление и в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода. Там будет реализована вторая очередь», — продолжил доклад о благоустройстве города Юрий Шалабаев.
В своей презентации мэр подчеркнул, что ухоженность городской территории — это первое, на что обращаем внимание, приезжая в любой город.
«Унылое и безликое городское пространство может испортить впечатления от самых интересных достопримечательностей», — подчеркнул он. «Большую роль в восприятии окружающей среды, безусловно, играет зеленое оформление города. В Нижнем Новгороде работы по содержанию объектов озеленения ведутся на площади свыше 22 млн кв. метров. За прошедший год было высажено более 11 тысяч деревьев и кустарников. Устроено 27,5 тысяч кв. метров однолетних цветников, и благодаря грамотно подобранному ассортименту цветы украшали город на протяжении всего летнего периода», — рассказал мэр.
Юрий Шалабаев отметил, что преображение улиц и скверов дополняло уникальную красоту природного ландшафта, находит положительный отклик и у жителей, и у гостей города, усиливая его туристическую привлекательность:
«Отмечу, что Нижний Новгород по доле зеленых насаждений входит в ТОП зеленых мегаполисов нашей страны».
Глава рассказал, что это имеет особое значение, учитывая, что наш город является также одним из крупнейших промышленных центров.
Комплексный подход, как сообщил мэр Нижнего Новгорода, применяется к благоустройству не только общественных пространств, но и дворовых территорий:
«Непременное условие при этом — учесть пожелания самих жителей относительно приоритетности выбора объектов для обновления. Это совместная задача администрации города и управляющих компаний. В течение года по различным видам работ отремонтированы почти 250 дворов во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе заменено асфальтовое покрытие на придомовой территории 216 многоквартирных домов. Если сравнивать с 2020 годом, то ремонтные работы проведены на территориях почти одной тысячи многоквартирных домов Нижнего Новгорода».
Ранее сообщалось, что продолжается благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Нижнем Новгороде голосование по выбору территорий для преображения в 2027 году стартовало 21 апреля. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев, отметив, что в этом году в рейтинговом голосовании примет участие 31 территория, включая Новинский сельсовет и Кстовский район.
Как рассказал Юрий Шалабаев, отдать свой голос за понравившуюся территорию в этом году можно на новой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.
Повлиять на позитивные изменения в своем городе может любой гражданин старше 14 лет. Авторизация через портал «Госуслуги».
Как проголосовать:
перейдите на ресурс: zagorodsreda.gosuslugi.ru, нажмите на кнопку «Голосовать», авторизуйтесь в «Госуслугах», выберите муниципальное образование, определите из списка одну общественную территорию, проголосуйте.
С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».