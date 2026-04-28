Синоптик рассказал, когда снег в Москве начнет таять

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Снежный покров начнет таять в Москве со вторника, к четвергу он сойдет полностью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Несмотря, на то, что сегодня осадки в твёрдой фазе ещё возможны, прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, он продолжит подтаивать и уплотняться, уменьшая свою высоту, и к четвергу снежный покров сойдёт в столице, а в пятницу с ним попрощается и Подмосковье», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, если снег в столице в апреле — явление, укладывающееся в рамки климата, которое в среднем бывает 6 дней в году, то формирование снежного покрова в последней пятидневке апреля это явление крайне редкое.
«Последний раз снежный покров в эти дни отмечался 35 лет назад, 24−25 апреля 1991 годя, тогда его высота составила 5−9 сантиметров», — добавил он.