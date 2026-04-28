Пять общественных пространств привели в порядок в Нижнем Новгороде в 2025 году

Пять общественных пространств площадью 13 га привели в порядок в Нижнем Новгороде в 2025 году. Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр Юрий Шалабаев, выступая с отчетом о прошлогодних итогах работы в гордуме.
В этом году планируется модернизировать Автозаводский парк культуры и отдыха и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода, где реализуют вторую очередь.
Вместе с тем продолжаются работы по озеленению города: в прошлом году они прошли на площади свыше 22 млн кв. метров. За этот период было высажено более 11 тысяч деревьев и кустарников и устроено 27,5 тысяч кв. м. однолетних цветников.
«Отмечу, что Нижний Новгород по доле зеленых насаждений входит в ТОП зеленых мегаполисов нашей страны», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Также были отремонтированы почти 250 дворов во всех районах города, в том числе заменено асфальтовое покрытие на придомовой территории 216 многоквартирных домов. Если сравнивать с 2020 годом, то ремонтные работы проведены на территориях почти 1 тысячи многоквартирных домов Нижнего Новгорода.
