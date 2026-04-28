Прокурор Калининградской области Максим Попов провёл личный приём граждан в приёмной президента

По всем поступившим обращениям организованы проверки, по результатам которых решат вопрос о мерах прокурорского реагирования. Полную информацию опубликуют на сайте прокуратуры области. Неисполнение судебного решения о капремонте на Чаадаева тянется с 2024 года. Прокуратура уже вносила представление, но ремонт так и не начали. Жители Советского проспекта жалуются на незаконную перепланировку в подвале. Из-за строительных работ треснули стены подъезда. Экспертиза показала нарушения, но работы продолжаются. Управляющая компания отказывается предоставлять документы.