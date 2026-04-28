Прокурор Калининградской области Максим Попов провёл личный приём граждан в приёмной президента РФ в Калининградской области. Заявители обратились с вопросами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения жилищных и пенсионных прав, а также по поводу нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Жители областного центра попросили проверить законность перепланировки и строительных работ в многоквартирном доме на Советском проспекте. Также они сообщили о длительном неисполнении решения суда о капитальном ремонте дома на улице Чаадаева в Калининграде.
По всем поступившим обращениям организованы проверки, по результатам которых решат вопрос о мерах прокурорского реагирования. Полную информацию опубликуют на сайте прокуратуры области. Неисполнение судебного решения о капремонте на Чаадаева тянется с 2024 года. Прокуратура уже вносила представление, но ремонт так и не начали. Жители Советского проспекта жалуются на незаконную перепланировку в подвале. Из-за строительных работ треснули стены подъезда. Экспертиза показала нарушения, но работы продолжаются. Управляющая компания отказывается предоставлять документы.
Следующая встреча запланирована на июль. Запись начнётся за две недели.