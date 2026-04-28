Общественный транспорт временно сменит маршруты в центре Хабаровска

Автобус № 75 в направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова будет следовать по Волочаевской, 65-летия Победы, проспекту 60-летия Октября, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме. В направлении от Автовокзала: по улице Ленинградской через путепроводную развязку на проспект 60-летия Октября, улицы 65-летия Победы, Волочаевскую, Лейтенанта Орлова на улицу Гризодубовой и далее по установленной схеме.