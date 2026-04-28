Общественный транспорт временно сменит маршруты в центре Хабаровска

В Хабаровске продолжаются репетиции парада Победы. На время их проведения в центре города временно изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Репетиции запланированы на:
— завтра, 29 апреля;
— 4 мая с 13:00 до 23:00;
— 7 мая с 7:00 до 14:00.
Отклониться от маршрутов придется нескольким автобусам и троллейбусам.
Троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару, Шеронова на улицу Муравьёва-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении — с улицы Муравьёва-Амурского, по Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и по установленной схеме.
Автобусы №№ 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на Льва Толстого, Амурский бульвар, Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города проследуют с улицы Муравьева-Амурского на Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобус № 21 с улицы Карла Маркса будет следовать на Льва Толстого, Гайдара, Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобус № 29К с Амурского бульвара будет следовать по улице Льва Толстого на Карла Маркса и далее по установленной схеме.
При прохождении механизированных колонн по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса, Дикопольцева, Ленина, Амурскому бульвару троллейбусы №№ 1, 4, 9, 28 в направлении к центру города проследуют с улицы Карла Маркса по Синельникова, Ленинградской до Железнодорожного вокзала. В обратном направлении по улице Ленинградской через путеводную развязку на Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.
Автобус № 1 Л от железнодорожного вокзала будут следовать по улицам Серышева, Дзержинского на Ленина и далее по установленному маршруту до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
Автобус № 1С с улицы Ленина будут следовать по Волочаевской на Серышева, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта.
Автобус № 11 при движении в сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по Льва Толстого на Серышева и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобусы №№ 14, 21, 82 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будут следовать на Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобус № 19 в направлении центра города с улицы Карла Маркса будет следовать по Синельникова, Ким Ю Чена, Московской на Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобусы №№ 13, 26, 70 при движении в сторону Дворца профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по Льва Толстого, Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала) и далее по установленной схеме.
Автобус № 29К с Амурского бульвара будет следовать по Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобус № 29П с Карла Маркса будет следовать по улицам Синельникова, Ленинградской (на железнодорожный вокзал) и далее по установленной схеме.
Автобус № 34 от железнодорожного вокзала будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В обратном направлении: с улицы Муравьева-Амурского по Волочаевской, Серышева до Воронежской и далее по установленной схеме.
Автобус № 52 с улицы Волочаевской будет следовать по Серышева, Ленинградской (до железнодорожного вокзала), Амурскому бульвару, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника на улицу Павловича и далее по установленной схеме.
Автобус № 56 с улицы Московской будет следовать с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме.
Автобус № 75 в направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова будет следовать по Волочаевской, 65-летия Победы, проспекту 60-летия Октября, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленной схеме. В направлении от Автовокзала: по улице Ленинградской через путепроводную развязку на проспект 60-летия Октября, улицы 65-летия Победы, Волочаевскую, Лейтенанта Орлова на улицу Гризодубовой и далее по установленной схеме.
Автобус № 83 с Муравьева-Амурского будет следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобус № 83П с Карла Маркса будет следовать по Синельникова, Ленинградской (через железнодорожный вокзал), Амурскому бульвару, улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме.
Автобус № 88 в направлении центра города будет следовать по улицам Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и в обратном направлении по установленной схеме.
Автобус № 89 в направлении от Автовокзала с улицы Серышева будет следовать по Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленной схеме. В направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова по Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева до улицы Воронежской и далее по установленной схеме.
На период прохождения к месту тренировок и концентрации механизированных колонн 29 апреля, 4 мая с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00, 7 мая 2024 года с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулку Облачному от КПП № 2 в/ч до улицы Лейтенанта Орлова.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).