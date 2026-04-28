Стой на месте! Эксперт Власов сказал, как не повторить судьбу Усольцевых

Почему люди теряются в трех соснах и гибнут в получасе ходьбы от города? Консультант по туризму и участник поисковых отрядов Эдуард Власов убежден: трагедии случаются, как с потерявшиейся семьей Усольцевых и спецназовцем Потаенковым, не из-за глупости, а из-за отсутствия простых привычек и базового набора в кармане. «Пока двигаюсь — выживу», — говорит он krsk.aif.ru о себе, но для обычных отдыхающих правила совсем другие.
Джентльменский набор.
Даже если вы выходите «на часок» прогуляться на Красноярских Столбах или природном парке в черте города, природа может не простить легкомыслия. По словам Эдуарда Власова, существует минимальный перечень вещей, который должен быть с собой всегда, независимо от планов и прогноза погоды.
«Первое и самое важное — всегда брать с собой заряженный пауэрбанк и провод к телефону. Даже в самой глуши можно поймать связь, если подняться на высокую точку. Набираете 112, этот номер работает у любого оператора. Вас запилингуют и скажут: “Ждите, мы выходим”. И вот тут главное правило — оставаться на месте! Категорически нельзя никуда уходить», — предупреждает походник.
Власов вспоминает случай на Черной Сопке, которая расположена недалеко от Красноярска. Там человек дозвонился до спасателей, его запилинговали, сказали их ждать. А когда спасатели пришли на это место, увидели догорающий костёр — потерявшийся зачем-то ушёл.
«Дальнейшую судьбу не знаю, но шансы выжить он себе явно не увеличил», — говорит Эдуард.
Второе правило — всегда иметь при себе источник огня. Зажигалка, спички, огниво — что угодно, лишь бы можно было развести костёр. И фонарик, даже если идёте на пару часов.
Третье правило — перед выходом в незнакомый район обязательно загрузить карты в телефоне. Есть много приложений, откуда можно заранее скачать нужный участок. Когда связи не будет, турист не запаникует, а спокойно сориентируется.
И важна одежда. Даже если на улице +25°C, стоит взять с собой хотя бы лёгкую куртку или термоодеяло из фольгированного полотна. В горах после захода солнца температура падает мгновенно.
Три шага, если заблудились.
Паника — главный враг. Когда человек понимает, что тропа ушла из-под ног, а вокруг незнакомый лес, первое желание — бежать. Эдуард Власов настаивает на четкой последовательности действий, которая может спасти жизнь.
«Первое: ищите высокую точку, где ловит связь. Второе: звоните 112, сообщайте, где примерно находитесь, и слушайте, что скажут. Третье: остаётесь на месте и добываете огонь. Всё. Больше ничего делать не нужно. Любое движение в панике уводит только дальше от помощи. Лично я знаю свой организм: могу бежать 24 часа без остановки. Пока двигаюсь — выживу, даже в шортах зимой. Но это исключение, обычному человеку лучше искать укрытие, где можно сохранять тепло», — рекомендует опытный турист.
Даже знакомые места не прощают ошибок.
Многие удивляются: как можно пропасть на Столбах, где каждая скала исхожена вдоль и поперек? Эксперт объясняет этот парадокс психологией и утратой культуры походов.
«Есть у нашего инструктора Максима хорошая фраза: “Назовите мне хоть одного человека, который планирует заблудиться сегодня вечером”. Никто не планирует. Поэтому никто не берёт с собой лишнего. Я же не Вассерман, чтобы таскать в каждом кармане спички, презервативы как гермомешок, специальную защитную сумку, для воды и сохранения сухими спичек и электроники. Но базовый набор — пауэрбанк, фонарик, зажигалка, карта в телефоне — должен быть всегда», — предупреждает он.
Трагедии случаются не потому, что люди глупые или неопытные. А потому, что погода меняется мгновенно, силы кончаются быстрее, чем кажется, а паника отключает разум.
Есть бесплатные курсы по самоспасению, часто их проводит организация «Красный Крест». Но в школах такого предмета нет, а жаль.
«Советская система детских клубов и походов давно разрушена: учитель боится вести детей в лес — если ребёнок ногу подвернёт, у педагога будут большие проблемы, — считает эксперт. — Поэтому ответственность целиком на родителях. Если семья активная, ходит в походы, дети сами впитывают правила безопасности. А если нет — остаётся только надеяться на удачу», — считает Власов.