В Эвенкии в поселке Ванавара открылся новый аэровокзал

В Красноярском крае полностью заменили здание аэропорта в северном поселении.

Источник: Комсомольская правда

В Эвенкии в поселке Ванавара открылся новый аэровокзал. Об этом сообщает Росавиация. Здание собрано по модульной технологии, отвечает всем требованиям комфорта и безопасности. Внутри тепло и светло с учетом климатических особенностей территории. Плюс объект доступен для маломобильных посетителей и для пассажиров с детьми.

В ведомстве рассказали, что аэропорт Ванавара работает с 1948 года. Он связывает жителей поселка с Красноярском и центром Эвенкии, Турой. Пассажиропоток сравнительно небольшой (в 2025 году — почти 11тысяч человек), но значимость аэропорта сложно переоценить. Также через него идут грузовые авиаперевозки, выполняются санитарные рейсы, перевозят детей из малых сел в интернаты, доставляют продовольствие.

До 2030 года в этом аэропорту капитально отремонтируют аэродром, смонтируют склад и заменят сигнальное оборудование.