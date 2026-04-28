Совбез рассказал о снижении числа преступлений в начале 2026 года

Число преступлений, совершенных в России в I квартале 2026 года, сократилось на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении аппарата Совета безопасности, поступившем в РБК.
Там отметили, что снижение преступности связано с сокращением числа посягательств против собственности на 14,1%, включая падение числа краж на 9% и случаев мошенничества на 18,3%.
Кроме того, на 19,8% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, на 11,5% уменьшилось количество убийств и на 19,4% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.
За три месяца 2026 года в России также снижение числа преступлений, связанных с использованием IT-технологий — их стало меньше на 29,5%. При этом количество коррупционных преступлений сократилось лишь на 0,5%, а число выявленных случаев дачи взятки наоборот выросло на 11,7%.
Рост также заметили среди преступлений экстремистской направленности. Их стало больше на 28,3%, большую часть из них совершили в Интернете. В сообщении Совбеза подчеркнули, что «антивоенные акции» преимущественно носили одиночный, немассовый характер.
В сфере незаконного оборота наркотиков зафиксировали спад — число подобных преступлений сократилось на 40,1%. На 15,3% стало меньше случаев незаконного оборота оружия, еще на четверть упало количество преступлений с использованием оружия.
Всего за I квартал 2026 года зафиксировали около 22 тыс. ДТП, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. Число смертей в результате аварий составило 2,26 тыс. (меньше на 12,9%), а ранения получили 28,6 тыс. человек (меньше на 7,2%).
На 9,1% снизилось количество деяний, совершенных в общественных местах: в частности, в парках, на улицах и площадях зафиксировали на 23% меньше преступлений. Кроме того, число уличных разбоев снизилось на 23,8%, грабежей — на 40%, краж — на 25%.
Упали также подростковая преступность (-5,3%) и количество преступлений, совершенных иностранцами (-38,9%). При этом число деяний в отношении иностранных граждан снизилось на 21,9%.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено дополнительным мерам по предупреждению и пресечению правонарушений, а также борьбе с преступностью.
