Снег сошел на руднике «Ирокинда» в Бурятии и накрыл людей

Снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии, под завалами оказались шесть человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в «Максе».
Во время схода лавины девять человек занимались расчисткой технологической дороги. Трое смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще шестеро находятся под завалами.
К месту схода лавины вылетел вертолет Ми-8.
Прокуратура Бурятии уточнила, что снег сошел на компрессорную станцию на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1.
Возбуждено дело по ч.3 ст. 216 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
