41 километр дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2025 году. На эти цели потратили свыше 2 млрд рублей, рассказал мэр Юрий Шалабаев, выступая с отчетом о прошлогодних итогах работы в гордуме.
Работы прошли, в том числе, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему, например, завершили капремонт пяти главных магистралей города общей протяженностью более 10 км. Среди них — проспект Ленина и проспект Гагарина.
За прошлый год также оборудовали новые парковочные места около парка «Швейцария», наносили дорожную разметку по всему городу и устанавливали ограждения. Также было выполнено более 240 тысяч кв. метров ямочного и карточного ремонта дорог — это на 43% больше, чем годом ранее.
Всего за шесть лет в Нижнем Новгороде капитально отремонтировали свыше 300 км дорог и выполнили ямочный ремонт почти на 910 тысячах кв.метров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять общественных пространств площадью 13 га привели в порядок в Нижнем Новгороде в 2025 году.