Несметные грибные сокровища находят любители тихой охоты под Волгоградом

Любители тихой охоты из Волгоградской области активно делятся в соцсетях снимками своей добычи. Грибники рассказывают — шампиньоны, маслята и сморчки они собирают ведрами, уже пошла и синеножка, за которой охотятся истинные гурманы. И холод этой охоте не помеха.
Так, в минувшие выходные жительница Калачевского района раскрыла секрет: в лесу ей попались несметные грибные сокровища — с одной поляна она собрала два ящика и два увесистых лукошка шампиньонов, сообщает РИАЦ.
Ранее грибники Красноармейского и Советского районов Волгограда насобирали шампиньоны и маслята прямо в черте города. Не уступают им жители Михайловского и Ольховского районов. Полные пакеты грибов насобирали и урюпинцы.
