В калининградском дворце спорта «Янтарный» 13 и 14 июля певец Сергей Лазарев выступит в рамках нового тура «Шоумен». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Поклонники, которым уже посчастливилось побывать на концерте, отмечают масштабность проекта, «достойного мирового уровня». Особенно фанатов поражают эффектная графика и яркие номера, костюмы, хореографическая составляющая, великолепная музыка и «заразительная» энергетика артиста.
В программе заявлены как свежие композиции, так и главные хиты: «В самое сердце», «Это всё она», «Так красиво», «Пусть весь мир подождёт», You Are the Only One, «Сдавайся» и многие другие.
Начало в 19:00.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше