Преподаватели и студенты ИРНИТУ — участники выставки «365 по иркутскому времени» в областном художественном музее

Отдельное место на выставке занимают витрины кафедры ювелирного дизайна и технологий. По информации доцента Татьяны Анисимовой, всего представлено свыше 40 украшений, а также студенческие эскизы. Все работы восхваляют архитектуру Иркутска. Эта тема уже несколько лет является основополагающей на кафедре. Будущие ювелиры воплотили свою фантазию в металле и керамике, камнерезной пластике. Они стилизовали архитектурные элементы, деревянное кружево, портреты декабристов и даже карту города.