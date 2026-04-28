Преподаватели и студенты ИРНИТУ — участники выставки «365 по иркутскому времени» в областном художественном музее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многообразие ювелирных, мозаичных и художественных работ представлено на выставке «365 по иркутскому времени».
Экспозиция в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачёва объединила более 200 произведений иркутских авторов, включая современников и художников XIX века. Работы мастеров представлены в техниках живописи, графики, скульптуры, художественной инсталляции и ювелирного дела.
На церемонии открытия выставки гостей приветствовала директор музея, выпускница и профессор ИРНИТУ Наталья Сысоева. По ее словам, концепция экспозиции объединяет несколько тематических блоков. Особое внимание уделено иркутскому историческому пейзажу XIX века. Также в музее собраны работы членов регионального отделения Союза художников России, молодых авторов. Значительную часть произведений создали преподаватели и студенты, в том числе, представляющие две кафедры политеха, где готовят художников-монументалистов и ювелиров-дизайнеров.
Заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина подчеркнула, что проект посвящен 365-летию столицы Приангарья, которая по праву является сокровищницей сибирской культуры:
"Выставка представляет собой летопись Иркутска.
Она помогает нам проследить, как на протяжении многих столетий изменялся его художественный облик".
По мнению заведующего кафедрой монументально-декоративной живописи и дизайна имени В. Г. Смагина Дмитрия Дорохина, выставка отображает культуру Прибайкалья в историческом разрезе. Свой вклад в развитие города внёс и политех, который, получив статус университета, «взял под крыло» две творческие кафедры.
К его словам присоединилась профессор, основатель кафедры ювелирного дизайна и технологий Раиса Лобацкая. Она отметила, что среди предметов искусства в экспозиции есть немало ювелирных работ, созданных политеховцами. В эти произведения вложено много любви, адресованной Иркутску.
«Я хочу поздравить художников, чьи работы представлены впервые. Выставка получилась замечательная, в ней есть душа каждого творческого человека-участника этого проекта», — сказала Раиса Моисеевна.
Сразу на двух площадках разместились аппликации из тканей и мозаичные панно, созданные студентами под руководством доцента Надежды Малышевой. В центральном зале посетители увидят панно, вдохновлённые окнами старых иркутских двориков. В качестве материалов авторы использовали смальту, стекло, керамику, золотистую штукатурку и даже древесный уголь.
По словам Надежды Малышевой, наличие кусочков угля можно трактовать двояко. С одной стороны, это горькое напоминание о том, что старинные дома по-прежнему страдают от поджигателей. С другой стороны, обугленные фрагменты служат данью уважения иркутянам, сумевшим восстановить город после разрушительного пожара 1879 года.
Также коридор украшают 16 тканевых панно подопечных Надежды Малышевой. Проект передаёт особую эстетику городских достопримечательностей. Здесь угадываются образы Дома Файнберга, Гранд Отеля, Знаменской церкви, Спасо-Преображенской церкви, плотины ГЭС.
Декоративные рельеф-панно из серии «Течёт река. Сияет город» выполнены учениками профессора Натальи Довнич. Чтобы подчеркнуть красоту церквей на иркутских улочках, авторы соединили самые разные материалы — от мозаики и стекла до декоративной штукатурки.
Отдельное место на выставке занимают витрины кафедры ювелирного дизайна и технологий. По информации доцента Татьяны Анисимовой, всего представлено свыше 40 украшений, а также студенческие эскизы. Все работы восхваляют архитектуру Иркутска. Эта тема уже несколько лет является основополагающей на кафедре. Будущие ювелиры воплотили свою фантазию в металле и керамике, камнерезной пластике. Они стилизовали архитектурные элементы, деревянное кружево, портреты декабристов и даже карту города.
Третьекурсник Глеб Москвич изготовил мозаичную брошь из яшмы, нефрита и незильбера. Украшение во многом повторяет силуэт Музыкального театра имени Н. М. Загурского. За счет самоцветов разных оттенков студент передал монументальность и строгие геометрические линии фасада. Глеб подчеркивает, что гордится возможностью представить своё изделие в музее наравне с профессиональными художниками.
Валерия Толмачева и Анжелика Штыкова придумали необычный подвес из настоящей рыбьей кости. Студентки заключили скелет рыбы в эпоксидную смолу, частично украсив сине-золотистыми осколками фарфора. Так они имитировали японскую технику восстановления керамики кинцуги.
Как сказала Валерия Толмачева, подвес имеет глубокое философское значение: «Через кость и керамику мы говорим людям о том, насколько важно беречь природу, уделять внимание экологии. Кроме того, мы напоминаем, что мир, в котором правит перепотребление, очень хрупок».
Также витрины кафедры ювелирного дизайна и технологий украсил подарочный набор, подчёркивающий байкальскую айдентику. Это три изящные ложки и пара рюмок-перевёртышей, стилизованных под нерпу и бабра. Столовые приборы по эскизам студентов ИРНИТУ изготовили мастера Императорского ювелирного дома «Русские самоцветы» из Санкт-Петербурга. Данные изделия будут использоваться в качестве протокольных подарков от губернатора Иркутской области.
По словам заведующей кафедрой, профессора Елены Берман, эскизы разрабатывали студенты в рамках проектной деятельности. Работу курировали преподаватели Вера Сорокина и Екатерина Шпынёва. Эксклюзивные предметы сделаны из серебра с позолотой, ручки ложек декорированы цветной эмалью. По мнению Елены Берман, реализация такого проекта укрепит имидж кафедры ювелирного дизайна и технологий как кузницы кадров для креативных индустрий.
«Губернатор Приангарья Игорь Кобзев представил изделия на X Восточном экономическом форуме в 2025 году во Владивостоке. Затем ректор ИРНИТУ Михаил Корняков подарил такой набор нашему коллективу в честь 30-летия кафедры. Ложки и рюмки-перевёртыши пополнили нашу постоянную коллекцию. Теперь они будут неотъемлемыми экспонатами кафедральных выставок. Рады, что иркутяне и гости города смогут увидеть их в областном художественном музее», — сказала Елена Берман.
Кроме того, в музее выставлены живопись политеховцев Анастасии Ижганайтене, Натальи Довнич, керамика Андрея Поляницы.
Выставка «365 по иркутскому времени» продлится до 14 июня по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 5.