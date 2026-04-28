В Красноярске капитально отремонтируют одно из общежитий на Свободном

В Красноярске нашли подрядчика для капитального ремонта одного из общежитий Сибирского федерального университета. Объект расположен на проспекте Свободном, 76. По данным ЕИС Закупки, сумма контракта составляет более 319 млн рублей.
В общежитии планируют провести большой ремонт: обновят само здание, электрику, водоснабжение, канализацию и отопление. Также отремонтируют тепловой пункт, поставят узел учета тепла и обновят сети связи. Кроме этого, в смету включили работы с лифтами. Их должны отремонтировать и проверить.
После ремонта подрядчик также должен будет настроить оборудование и вывезти строительный мусор. Больше всего денег уйдет на основные строительные работы, на них заложено почти 178 млн рублей. Еще заметные суммы предусмотрены на сети связи и электрику, на них было выделено 50,3 млн рублей.
Подрядчик обязан отремонтировать здание до 30 марта 2027 года. По опубликованным данным, победителю предстоит ввести в эксплуатацию 6,9 тыс. кв. м помещений к концу 2026 года и еще 1 тыс. кв. м в 2027 году.